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Свидетель защиты Ефремова оказался полуслепым


20.8.2020 19:08
Свидетель защиты Ефремова оказался полуслепымФото: vk.com

Слепым на один глаз оказался свидетель, который утверждал, что автомобилем Михаила Ефремова в момент ДТП мог управлять кто-то другой.

Кроме того, мужчина признался, что в тот вечер выпил с приятелем большую бутылку крепкого пива.

Свидетель защиты Михаила Ефремова оказался слеп на один глаз, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента, который следил за процессом в столичном Пресненском суде. Выступавший сегодня в качестве очевидца Александр Кобец рассказывал о том, что на водительском месте джипа артиста находился "некий темноволосый молодой человек в серой футболке и темной болоньевой жилетке". Сразу после аварии он вышел из машины, пояснял свидетель.

Отвечая на вопрос прокурора, почему он сам не водит автомобиль, Кобец сообщил, что у него серьезные "проблемы со зрением, на одном глазе минус три", а вторым он не видит совсем. Он также отметил, что с трудом различает государственного обвинителя, хотя тот находился в двух метрах. Во время выступления в суде Кобец также рассказывал о том, что видел водителя "на расстоянии вытянутой руки", не уточняя, был ли он в очках либо линзах.

Кроме того, Кобец сообщил суду, что проживает в Иваново и иногда приезжает в столицу погулять. 8 июня, когда он стал очевидцем ДТП с участием Ефремова, мужчина был нетрезв. По его словам, незадолго до инцидента они с приятелем выпили на двоих полтора литра пива "Балтика 9".

Стоит отметить, что Кобец находится в Москве уже три дня, остановившись в хостеле рядом с офисом адвоката актера Эльмана Пашаева. Защитник Михаила Ефремова возмещает свидетелю все его расходы на приезд в столицу.

Ранее представители защиты пострадавших обвинили Пашаева в подкупе свидетеля, не уточняя подробностей. Соответствующее заявление они попросили приобщить к материалам уголовного дела.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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