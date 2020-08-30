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Фургал отказался от досудебного соглашения


14:00
Фургал отказался от досудебного соглашенияФото: smi2.net

Следователи предлагали Сергею Фургалу заключить досудебное соглашение, однако бывший губернатор Хабаровского края от этого отказался, передает ТАСС.

Экс-глава региона счел это предложение угрозой и попыткой оказать на него давление.

Остающийся под арестом бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от сделки со следствием. Экс-руководителя региона взяли под стражу и доставили в Москву в рамках расследования уголовного дела об организации убийств и покушению на убийство бизнесменом.

Фургал отказался от досудебного соглашения, которое ему предлагали оформить следователи, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. Бывший губернатор Хабаровского края расценил такое предложение как попытку оказать на него давление и не стал признавать вину.

Ранее стало известно о том, что Фургал во время судебного заседания заявил о том, что в СИЗО на него оказывали давление. По словам адвоката Бориса Кожемякина, рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения Басманный суд проведет в начале сентября. Сегодня, 31 августа, Мосгорсуд отложил рассмотрение двух жалоб защиты Фургала на 21 сентября.

Автор: Злата Богатова

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