Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Фургал не признает вину в организации убийств

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Фото: vk.com



Доставленный в Москву после задержания губернатор Хабаровского края не признал вину, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.



Как передает агентство "Интерфакс", Сергей Фургал сейчас содержится в столичном ИВС-1 ГУМВД РФ на Петровке.



Сергей Фургал отказывается признать себя виновным в организации убийств, рассказал Алексей Мельников. Речь об этом шла во время визита представителей ОНК в изолятор временного содержания, где сейчас находится задержанный губернатор Хабаровского края.



В частности, Фургал заявил о том, что "ожидал много чего, но не так жестко". Он сохраняет внешнее спокойствие и не выглядит подавленным, пояснил правозащитник. Фургала поместили в двухместную камеру, где он находится один. По словам Мельникова, каких-либо жалоб на условия содержания, включая питание, он не высказывал.



Ранее стало известно о первом допросе Фургала после того, как его доставили в Москву. Со ссылкой на Следственный комитет РФ уточнялось, что он продолжался в течение шести часов. После допроса губернатору были предъявлены обвинения по целому ряду статей, в том числе, покушении на убийство и организации убийств.



Глава ЛДПР Владимир Жириновский, отреагировав на задержание чиновникаъ, дал высокую оценку деятельности Фургала на посту губернатора Хабаровского края. Политик подчеркнул, что силовики действовали "не в самой корректной форме", ведь это губернатор, и он "не преступник — никуда не сбежит". Правоохранители были должны понимать, что "это высшее должностное лицо", а территория этого региона превышает размеры Турции, добавил Жириновский.



Автор: Злата Богатова

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