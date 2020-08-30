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Названа причина крушения Су-27 весной в Крыму


30.8.2020 16:33
Названа причина крушения Су-27 весной в КрымуФото: kapital.kz

Причиной крушения Су-27, упавшего в море в минувшем марте у берегов Крыма, стал взрыв двигателя ракеты, считают эксиперты.

Об этом сообщил руководитель Службы безопасности полетов ВС РФ Сергей Байнетов.

О выводах экспертной комиссии, которые после проведения разбирательства были однозначными, глава Службы безопасности полетов Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Байнетов ррассказывал в передаче "Военная приемка", выходящей на канале "Звезда". Эксперты пришли к заключению о том, что авиакатастрофа случилась из-за подрыва двигателя ракеты на траектории после ее схода.

По словам Байнетова, специалисты изучили элементы воздушного судна, которые были подняты со дна Черного моря. В ходе исследования, проводившегося в ЦНИИ ВВС выяснилось, что на фрагментах имеется налет от пороховых газов от двигателя ракеты. Летчик выпустил ее в соответствии с заданием.

Пилота, отметил замглавы отдела Службы безопасности полетов ВС РФ Сергей Смирнов, отыскать не удалось. Известно, что летчик в течение более чем сорока секунд предпринимал попытки спасти борт, находясь в условиях сильнейших перегрузок. Перед крушением самолета "они колебались от минус 4 до 12,5", - пояснил Смирнов.

ЧП случилось вечером 25 марта, когда в Крыму пропал самолет Су-27.  Воздушное судно в тот момент находилось на расстоянии около 50 км от Феодосии. Позднее стало известно, что истребитель, выполнявший плановый полет, рухнул в море. Пилот тогда успел катапультироваться, однако его поиски оказались безрезультатными.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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