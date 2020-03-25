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Минобороны сообщает о крушении истребителя Су-27
25.3.2020 22:51
Фото: smi2.net
Во время полета над Черным морем с радаров исчез российский Су-27, подтвердили представители оборонного ведомства.
Предположительно, самолет мог потерпеть крушение, упав в воду. Судьба пилота остается неизвестной, ведутся его поиски.
Согласно имеющимся сведениям, российский военный истребитель Су-27 упал в Черное море неподалеку от Феодосии, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. В ведомстве пояснили, что авария случилась во время осуществления плановых полетов.
В Минобороны сообщили, что на экранах средств объективного контроля пропала отметка от истребителя Су-27. Сигнал аварийного радиомаяка в районе ЧП был зафиксирован в 20:11. Воздушное судно в тот момент находилось на расстоянии около 50 км от Феодосии.
В настоящее время спасатели продолжают поиски летчика. В операции задействованы самолет Ан-26 и вертолет Ми-8, однако поисково-спасательные мероприятия затруднены из-за сложных метеорологических условий.
Ранее стало известно о крушении на Кубани самолета L-39. Предположительно, причиной катастрофы могла стать ошибка летчика.
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