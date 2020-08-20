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Маск представил свинью с чипом, вживленным в мозг
11:12
Фото: rostovgazeta.r
Миллиардер Илон Маск представил свинью, в мозг которой удалось вживить чип. Размеры этого устройства составляют около 8 мм в диаметре.
Животное было продемонстрировано во время трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, основанной бизнесменом.
Специалисты компании Neuralink представили результаты своего уникального эксперимента: свинье удалось вживить в мозг чип размером около 8 мм. Как пояснил миллиардер Илон Маск, когда это животное нюхает или пытается потрогать что-то своим пятачком, имплантированное в его организм устройство фиксирует импульсы, поступающие в мозг.
По мнению Илона Маска, результаты таких экспериментов окажутся очень полезными в лечении неврологических заболеваний. Бизнесмен выразил надежду, что в самом скором времени его компании разрешат провести подобные исследования с участием людей. Маск пояснил, что это может произойти уже в этом году.
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