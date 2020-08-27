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Освобождены семь российских моряков, похищенных пиратами у берегов Африки
27.8.2020 13:33
Фото: newsnowgreece.com
Похищенные у берегов Бенина граждане РФ были освобождены в результате совместных усилий российских дипломатов, властей Нигерии и компании-судовладельца. Как сообщили в МИД России, сограждане были отпущены пиратами в минувший понедельник, 24 августа.
В настоящее время семь российских моряков, которые ранее были захвачены пиратами, уже доставлены в региональный штаб ВМС Нигерии, расположенный в Порт-Харкорте. После того, как их осмотрят врачи, граждане РФ получат возможность возвратиться на родину, информирует российское Министерство иностранных дел.
Как уже сообщалось ранее, пираты атаковали танкер Curacao Trader, забрав с собой тринадцать человек, в середине минувшего июля. Инцидент произошел в акватории Гвинейского залива. В компании Alison Management Corp, которой принадлежит судно, сообщили, что в плену оказались граждане России и Украины.
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