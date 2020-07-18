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Россиян и украинцев взяли в плен пираты у берегов Бенина


18.7.2020 17:46
Россиян и украинцев взяли в плен пираты у берегов БенинаФото: footprint.net

В Гвинейском заливе пираты атаковали танкер Curacao Trader, забрав с собой тринадцать человек, передает интернет-портал Maritime Bulletin. Со ссылкой на руководство компании Alison Management Corp, которой принадлежит судно, сообщается, что в плену оказались граждане России и Украины.

ЧП случилось накануне утром, примерно 11:00 по местному времени, в 210 морских милях от берегов Бенина. Танкер Curacao Trader в настоящий момент дрейфует с ограниченными возможностями на борту, пояснили представители в компании-владельца. К нему на помощь уже идет другое судно.

Ранее появились сведения о том, что на борт судна, направлявшегося в Того, поднялись когда восемь вооруженных пиратов. В результате нападения они захватили полтора десятка человек. Среди моряков, которые были на борту танкера, шедшего под либерийским флагом, находились россияне и украинцы.

Российские дипломаты сейчас проверяют информацию о случившемся, поддерживая связь с  местными властями, передает РИА Новости со ссылкой на консульский отдел посольства РФ в Абудже. В МИД Украины подтвердили, что среди заложников — четверо их сограждан.

Ранее в граничащей с Бенином Нигерии неизвестные злоумышленники похитили шесть человек, еще один был застрелен. В заявлении местных властей указывалось, что инцидент произошел в отдаленной части пригорода Миллениум-Сити на северо-западе нигерийского штата Кадуна. Предположительно, люди были похищены с целью получения выкупа от родственников. В прошлом такого рода нападения уже получили большое распространение на севере Нигерии, в частности, на трассе Кадуна — Абуджа.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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