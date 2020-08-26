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Лукашенко не стал говорить с Меркель и Макроном
26.8.2020 23:50
Фото: vk.com
Белорусский президент Александр Лукашенко не брал телефонную трубку, когда с ним пытались связаться французский коллега Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
После этого политики провели переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, обсуждая ситуацию в Минске, заявил эстонский премьер-министр Юри Ратас.
Иностранные политики первоначально пытались созвониться с белорусским лидером, чтобы выяснить ситуацию в Белоруссии. Однако Александр Лукашенко не брал телефонную трубку, и потому Ангела Меркель и Эммануэль Макрон связались с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас в интервью ERR.
По словам Ратаса, Москва имеет большое влияние "в вопросах, касающихся Белоруссии". В ходе переговоров с главой РФ представители Берлина и Парижа выражали мнение о необходимости провести новые выборы с участием международных наблюдателей. Однако "Лукашенко от этого отказался", - напомнил эстонский премьер.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что если бы его белорусский коллега Александр Лукашенко "был в себе уверен, то он бы провел повторные выборы". В результате итоги голосования были бы всеми приняты и признаны, подчеркнул политик.
Напомним, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, отказавшись признавать официальные результаты голосования, ранее объявила о формировании координационного совета для трансфера власти в стране. Александр Лукашенко назвал создание КС попыткой захвата власти, после чего было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Совет тогда покинули несколько членов, однако состав президиума остался неизменным.
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