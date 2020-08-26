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Лукашенко не стал говорить с Меркель и Макроном


26.8.2020 23:50
Лукашенко не стал говорить с Меркель и МакрономФото: vk.com

Белорусский президент Александр Лукашенко не брал телефонную трубку, когда с ним пытались связаться французский коллега Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

После этого политики провели переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, обсуждая ситуацию в Минске, заявил эстонский премьер-министр Юри Ратас.

Иностранные политики первоначально пытались созвониться с белорусским лидером, чтобы выяснить ситуацию в Белоруссии. Однако Александр Лукашенко не брал телефонную трубку, и потому Ангела Меркель и Эммануэль Макрон связались с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас в интервью ERR.

По словам Ратаса, Москва имеет большое влияние "в вопросах, касающихся Белоруссии". В ходе переговоров с главой РФ представители Берлина и Парижа выражали мнение о необходимости провести новые выборы с участием международных наблюдателей. Однако "Лукашенко от этого отказался", - напомнил эстонский премьер.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что если бы его белорусский коллега Александр Лукашенко "был в себе уверен, то он бы провел повторные выборы". В результате итоги голосования были бы всеми приняты и признаны, подчеркнул политик.

Напомним, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, отказавшись признавать официальные результаты голосования, ранее объявила о формировании координационного совета для трансфера власти в стране. Александр Лукашенко назвал создание КС попыткой захвата власти, после чего было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Совет тогда покинули несколько членов, однако состав президиума остался неизменным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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