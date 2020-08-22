|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Зеленский: Лукашенко стоило бы провести повторные выборы
10:36
Фото: simkl.in
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что если бы его белорусский коллега Александр Лукашенко "был в себе уверен, то он бы провел повторные выборы". В результате итоги голосования были бы всеми приняты и признаны, подчеркнул политик.
Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, Александру Лукашенко следовало бы в самые сжатые сроки вновь провести президентские выборы. Ситуацию в соседнем государстве политик прокомментировал в интервью телеканалу Euronews.
По словам Зеленского, если представить, что глава государства "уверен в выборе народа", он мог бы легко всех успокоить, объявив о проведении повторного голосования с участием международных наблюдателей "и вообще всех, кого только возможно". В подобном случае результаты выборов не вызывали бы ни у кого никаких вопросов. Зеленский указал, что при таком развитии событий "все было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю".
Ранее президент Украины, комментируя ситуацию в Белоруссии, подчеркнул, что хотел бы сохранить Минск в качестве площадки для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе.
9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным, которые через несколько дней огласил ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция итоги голосования признать отказалась и объявила о формировании Координационного совета для передачи власти в стране. Белорусские власти отреагировали на это возбуждением уголовного дела.
В последние дни к протестным акциям, не прекращающимся в Белоруссии уже почти две недели, начали подключаться рабочие. В знак солидарности с оппозицией они формируют стачкомы и объявляют забастовки. Представители предприятий настаивают на проведении честных выборов и прекращении насилия. Лидер объединенного штаба оппозиционных кандидатов Светлана Тихановская, которой ранее пришлось покинуть страну, призывает трудящихся продолжать акции.
Накануне, 22 августа, Лукашенко обратился к руководству Минобороны с требованием предпринять меры по жесткой защите территориальной целостности государства. Как заявил белорусский лидер, особое внимание силовики должны уделять западным рубежам страны: Отечество в опасности. В Литве и Польше, отреагировав на это, подчеркнули, что не намерены посягать на земли Белоруссии и считают утверждения представителя Минска безосновательными.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|