Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Зеленский: Лукашенко стоило бы провести повторные выборы

10:36

Фото: simkl.in



Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что если бы его белорусский коллега Александр Лукашенко "был в себе уверен, то он бы провел повторные выборы". В результате итоги голосования были бы всеми приняты и признаны, подчеркнул политик.



Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, Александру Лукашенко следовало бы в самые сжатые сроки вновь провести президентские выборы. Ситуацию в соседнем государстве политик прокомментировал в интервью телеканалу Euronews.



По словам Зеленского, если представить, что глава государства "уверен в выборе народа", он мог бы легко всех успокоить, объявив о проведении повторного голосования с участием международных наблюдателей "и вообще всех, кого только возможно". В подобном случае результаты выборов не вызывали бы ни у кого никаких вопросов. Зеленский указал, что при таком развитии событий "все было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю".



Ранее президент Украины, комментируя ситуацию в Белоруссии, подчеркнул, что хотел бы сохранить Минск в качестве площадки для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе.



9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным, которые через несколько дней огласил ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция итоги голосования признать отказалась и объявила о формировании Координационного совета для передачи власти в стране. Белорусские власти отреагировали на это возбуждением уголовного дела.



В последние дни к протестным акциям, не прекращающимся в Белоруссии уже почти две недели, начали подключаться рабочие. В знак солидарности с оппозицией они формируют стачкомы и объявляют забастовки. Представители предприятий настаивают на проведении честных выборов и прекращении насилия. Лидер объединенного штаба оппозиционных кандидатов Светлана Тихановская, которой ранее пришлось покинуть страну, призывает трудящихся продолжать акции.



Накануне, 22 августа, Лукашенко обратился к руководству Минобороны с требованием предпринять меры по жесткой защите территориальной целостности государства. Как заявил белорусский лидер, особое внимание силовики должны уделять западным рубежам страны: Отечество в опасности. В Литве и Польше, отреагировав на это, подчеркнули, что не намерены посягать на земли Белоруссии и считают утверждения представителя Минска безосновательными.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 143

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 19:27 В Минске протестующие дошли до резиденции Лукашенко

В Минске протестующие дошли до резиденции Лукашенко 15:33 Юлия Тимошенко заразилась COVID-19, состояние тяжелое

Юлия Тимошенко заразилась COVID-19, состояние тяжелое 14:14 СМИ: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»

СМИ: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера» 12:35 Сестра Трампа назвала его жестким и беспринципным

Сестра Трампа назвала его жестким и беспринципным 22.8.2020 12:12 Лукашенко приказал военным жестко защищать территориальную целостность Белоруссии