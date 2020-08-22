ИнтерНовости - новости в стране и мире
Зеленский: Лукашенко стоило бы провести повторные выборы
Зеленский: Лукашенко стоило бы провести повторные выборы
Россиянин Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator
Россиянин Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator
Норвежский спортсмен Нортуг признался в употреблении наркотиков
Норвежский спортсмен Нортуг признался в употреблении наркотиков
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Минске протестующие дошли до резиденции ЛукашенкоВ Минске протестующие дошли до резиденции Лукашенко
Юлия Тимошенко заразилась COVID-19, состояние тяжелоеЮлия Тимошенко заразилась COVID-19, состояние тяжелое
СМИ: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»СМИ: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»
Сестра Трампа назвала его жестким и беспринципнымСестра Трампа назвала его жестким и беспринципным
Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раундеПоветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер
Помощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрациейПомощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрацией
ХомячокХомячок
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Зеленский: Лукашенко стоило бы провести повторные выборы


10:36
Зеленский: Лукашенко стоило бы провести повторные выборыФото: simkl.in

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что если бы его белорусский коллега Александр Лукашенко "был в себе уверен, то он бы провел повторные выборы". В результате итоги голосования были бы всеми приняты и признаны, подчеркнул политик.

Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, Александру Лукашенко следовало бы в самые сжатые сроки вновь провести президентские выборы. Ситуацию в соседнем государстве политик прокомментировал в интервью телеканалу Euronews.

По словам Зеленского, если представить, что глава государства "уверен в выборе народа", он мог бы легко всех успокоить, объявив о проведении повторного голосования с участием международных наблюдателей "и вообще всех, кого только возможно". В подобном случае результаты выборов не вызывали бы ни у кого никаких вопросов. Зеленский указал, что при таком развитии событий "все было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю".

Ранее президент Украины, комментируя ситуацию в Белоруссии, подчеркнул, что хотел бы сохранить Минск в качестве площадки для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным, которые через несколько дней огласил ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция итоги голосования признать отказалась и объявила о формировании Координационного совета для передачи власти в стране. Белорусские власти отреагировали на это возбуждением уголовного дела.

В последние дни к протестным акциям, не прекращающимся в Белоруссии уже почти две недели, начали подключаться рабочие. В знак солидарности с оппозицией они формируют стачкомы и объявляют забастовки. Представители предприятий настаивают на проведении честных выборов и прекращении насилия. Лидер объединенного штаба оппозиционных кандидатов Светлана Тихановская, которой ранее пришлось покинуть страну, призывает трудящихся продолжать акции.

Накануне, 22 августа, Лукашенко обратился к руководству Минобороны с требованием предпринять меры по жесткой защите территориальной целостности государства. Как заявил белорусский лидер, особое внимание силовики должны уделять западным рубежам страны: Отечество в опасности. В Литве и Польше, отреагировав на это, подчеркнули, что не намерены посягать на земли Белоруссии и считают утверждения представителя Минска безосновательными.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Лукашенко наградил медалями большую группу силовиковЛукашенко наградил медалями большую группу силовиков
ВЦИОМ: более 40% россиян готовы сделать прививку от коронавирусаВЦИОМ: более 40% россиян готовы сделать прививку от коронавируса
Министр энергетики Новак заболел коронавирусомМинистр энергетики Новак заболел коронавирусом
Экипаж МКС из-за падения давления изолируют в российском сегментеЭкипаж МКС из-за падения давления изолируют в российском сегменте
Совет оппозиции Белоруссии покинули несколько человекСовет оппозиции Белоруссии покинули несколько человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru