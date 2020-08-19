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Совет оппозиции Белоруссии покинули несколько человек


16:48
Совет оппозиции Белоруссии покинули несколько человекФото: sobesednik.ru

Никто из тех, кто ранее вошел в состав президиума Координационного совета, не выражал намерения его покинуть, заявил Максим Знак.

При этом несколько членов вышли из КС после того, как президент Александр Лукашенко обвинил их в попытке захвата власти, а Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело по соответствующей статье.

В беседе с журналистами агентства "Интерфакс" Максим Знак заверил, что в составе президиума КС изменений нет. При этом несколько членов совета действительно выразили намерение его покинуть, пояснил представитель президиума.

Ранее занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил оппозиции ответственностью за попытки незаконного захвата власти и даже сравнил эту организацию с "черной сотней".

По словам Знака, на решение одного из членов КС повлияло сообщение о возбуждении Генпрокуратурой уголовного дела. И к этому его соратники отнеслись с пониманием, ведь люди не всегда "готовы принимать на себя риски". Вместе с тем, "недостатка в желающих участвовать в работе совета" сейчас нет, подчеркнул представитель президиума организации.

Автор: Злата Богатова

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