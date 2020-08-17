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Меркель планирует обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии
17.8.2020 22:27
Фото: smi2.net
Владимир Путин и Ангела Меркель
Завтра, 18 августа, германский канцлер Ангела Меркель предполагает провести телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным и обсудить ситуацию, которая сложилась в Белоруссии после президентских выборов.
Информация об этом поступила от пресс-службы президента Литвы Гитанаса Науседы, с которым ранее поделилась своими планами германский политик.
Как заявили в Вильнюсе, завтра, 18 августа, федеральный канцлер Ангела Меркель собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным обстановку в Беларуси. По данным официального Вильнюса, представители Берлина сейчас также "пытаются связаться" с белорусским президентом Александром Лукашенко.
Ранее Меркель заявила о том, что в целях преодоления кризиса в Белоруссии необходимо начать диалог между правительством, оппозицией и обществом.
Напомним, незадолго до президентских выборов, которые состоялись в Белоруссии 9 августа, главная соперница действующего главы государства Светлана Тихановская обратилась к канцлеру ФРГ с просьбой связаться с Александром Лукашенко. Сегодня в Берлине подтвердили, что власти ФРГ выходили на контакт с Тихановской. Какие-либо подробности переговоров пока не уточнялись.
В Белоруссии тем временем все больше предприятий присоединяются к национальной забастовке. Трудовые коллективы, в частности, требуют прекращения насилия и освобождения задержанных ранее манифестантов, а также настаивают на проведении честных выборов. В Минске сегодня рабочие целого ряда крупнейших заводов прошли колонной по городу до здания "Белтелерадиокомпании", чтобы поддержать объявивших о забастовке сотрудников.
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