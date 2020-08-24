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В Минске задержали членов совета оппозиции
24.8.2020 20:03
Фото: vk.com
В столице Белоруссии сотрудники ОМОН задержали Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, которые входят в созданный оппозицией Координационный совет по трансферу власти.
Члены президиума были взяты под стражу около проходной МТЗ.
По официальным данным, бойцы ОМОНа задержали оппозиционеров по обвинению в организации "массового несанкционированного мероприятия". Соратники Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского сообщают о том, что те находились у проходной Минского тракторного завода (МТЗ), чтобы лишь поговорить с бастующими рабочими и встретиться с администрацией предприятия.
На кадрах, которые опубликовал Tut.by, видно, как несколько мужчин в черной форме ведут Дылевского к автозаку.
В пресс-службе МВД Белоруссии пояснили, что членов президиума КС задержали в рамках административного дела. Конкретное правонарушение в ведомстве назвать отказались, сославшись на личную информацию граждан, поясняет РБК.
Накануне в Минске вновь прошла массовая акция протеста, участники которой несколькими колоннами устремились к резиденции главы государства Александра Лукашенко. Манифестанты остановились, когда путь им преградил ОМОН.
В ряде источников появились сообщения об экстренной эвакуации президента из его дворца, однако официальные представители Лукашенко эту информацию опровергли. Вскоре появились кадры, на которых белорусский лидер с автоматом благодарит силовиком. Рядом с ним был замечен его младший сын, также с оружием и в полной экипировке.
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