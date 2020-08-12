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Нобелевский лауреат Алексиевич призвала Лукашенко к отставке
00:19
Фото: livejournal.com
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призывает уйти в отставку президента РБ Александра Лукашенко.
Белорусская писательница говорила на эту тему в интервью "Радио Свобода".
По словам литератора, ей бы хотелось повторить высказывание журналиста Светланы Калинкиной: "Уйди красиво!" Однако это уже невозможно, ведь пролилась кровь, отметила Светлана Алексиевич.
Лукашенко следует покинуть свой пост, "пока не стало слишком поздно", - сказала писательница. Иначе народ может попасть "в страшную бездну, в бездну гражданской войны". По словам нобелевской лауреатки, "никто не хочет Майдана, никто не хочет крови". Речь идет о том, что действующий глава государства всеми средствами стремится сохранить власть, и это "желание требует крови".
По мнению Алексиевич, на всех избирательных участках необходимо вывесить протоколы голосования. Люди должны иметь возможность увидеть настоящие результаты выборов, заявила писательница.
Начиная с 9 августа, когда в Белоруссии прошли президентские выборы, в стране продолжаются протестные акции. Жители выражают недовольство результатами голосования. Накануне силовики, использующие спецсредства для разгона протестующих, уже начали стрелять из помповых ружей по людям, которые находились на балконах жилых домов. Жители зданий, расположенных близко к местам скопления протестующих, громко осуждали представителей власти за насильственные методы и поддерживали манифестантов.
Ранее глава МИД Литвы анонсировал новое заявление Светланы Тихановской - соперницы действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Лидер белорусской оппозиции покинула страну вскоре после того, как пыталась подать жалобу в Центризбирком о признании выборов недействительными.
Соратница Светланы Тихановской Вероника Цепкало, ранее входившая в ее избирательный штаб, ранее обратилась к мировой общественности. Как заявила супруга бывшего белорусского посла в США, необходимо признать Тихановскую избранным президентом Белоруссии, остановив кровопролитие. Видеообращение Вероники Цепкало появилось на Телеграм-канале "Страна для жизни".
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