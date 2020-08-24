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Немецкие врачи выявили у Навального интоксикацию


24.8.2020 20:38
Немецкие врачи выявили у Навального интоксикациюФото: germanoncology.ru

В Германии, где продолжают проводить исследования, считают, что блогер Алексей Навальный мог заболеть в результате интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Соответствующее заключение специалистов берлинской клиники "Шарите" цитируют сегодня "Известия".

Какое конкретно вещество могло стать причиной столь серьезной интоксикации, медики пока не сообщили. Германские врачи продолжают обследовать Алексея Навального.

Отмечается, что российский оппозиционер, доставленный в Берлин как "гость канцлера", остается в состоянии медикаментозной комы. Навальный сейчас находится в отделении реанимации, его состояние немецкие врачи оценивают как серьезное. Вместе с тем, угрозы для жизни пациента нет.

В заключении указано, что результаты исследования уже были подтверждены несколькими независимыми лабораториями. Речь идет о таком действии токсина, как ингибировании холинэстеразы в организме. Согласно диагнозу пациенту проводили лечение с использование в качестве противоядия атропина.

Отмечается, что прогноз остается небезопасным. В частности, пока не могут быть с уверенностью исключены вероятные последствия интоксикации, особенно влияние на нервную систему пациента.

Ранее основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль выразил мнение о том, что "после попытки его отравить" Алексей Навальный сможет восстановиться. Но вернуться к работе он сможет лишь через "несколько месяцев".

Автор: Злата Богатова

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