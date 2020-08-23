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В Cinema for Peace считают, что Навальный не сможет работать несколько месяцев
04:44
Фото: voskhodinfo.su
Российский оппозиционер Алексей Навальный выздоровеет после отравления, но вернуться к полноценной деятельности сможет лишь через несколько месяцев.
Об этом в интервью немецкому изданию Bild сообщил основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль.
По словам руководителя фонда, "после попытки его отравить" Алексей Навальный сможет восстановиться. Но вернуться к работе он сможет лишь через "несколько месяцев".
Яка Базиль пояснил, что анализируя "события последних двух-трех дней", он может делать некоторые предположения о прогнозе политика. Вместе с тем, он не медик, а для полной ясности следует дождаться мнения германских специалистов.
Глава фонда также отметил, что решающим в данном случае остается вопрос, сможет ли Навальный перенести отравление без последствий, чтобы в будущем возвратиться к полноценной деятельности. И вряд ли врачи смогут прояснить это в ближайшие дни.
Ранее стало известно, что Навальный формально прибыл в Германию как "гость канцлера". По мнению руководителя центральной студии канала ZDF Тео Колля, при помощи такой "бюрократической уловки" оппозиционеру во время его пребывания в Берлине власти смогут обеспечить "наилучшую полицейскую защиту".
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