Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»

14:14

Фото: clients-cdnnow.ru



Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, накануне доставленный в берлинскую клинику "Шарите", формально прибыл в Германию как "гость канцлера".



Об этом сообщает немецкий телевизионный канал ZDF.



По мнению руководителя центральной студии канала Тео Колля, указанный статус можно считать "бюрократической уловкой". С ее помощью Алексею Навальному после его прибытия в Берлин власти смогли обеспечить "наилучшую полицейскую защиту".



В материале, который цитирует ИноТВ, также отмечается, что подобный статус "гостя канцлера" и выставленную у больницы "Шарите" усиленную охрану можно назвать "сильным заявлением" правительства ФРГ. В остальном же представитель официального Берлина в общественном поле пока демонстрируют сдержанность, если речь заходит о версии об отравлении Навального.



Ранее соратник оппозиционера Леонид Волков рассказал о том, что расходы по организации самолета, который доставил в Берлин из Омска Алексея Навального, были оплачены бизнесменом и филантропом Борисом Зиминым и фондом его семьи.



"Шарите" является одной из наиболее известных и старейших клиник в Европе. В этой больнице, ведущей историю с 1710 года, в прошлом оказывалась помощь Ангеле Меркель, Борису Ельцину, Михаилу Горбачеву, Эдуарду Шеварднадзе и Юлии Тимошенко.



Автор: Злата Богатова

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