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Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде


11:54
Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раундеФото: smi2.net

На турнире в Брентвуде россиянин Александр Поветкин в пятом раунде нокаутировал британца Диллиана Уайта, получив титул временного чемпиона WBC.

Кроме того, Русский Витязь получил бриллиантовый пояс Всемирного боксерского совета.

Встреча Поветкина и Уайта стала центральным событием боксерского вечера, состоявшегося в британском Брентвуде, передает ТАСС. Бой был организован практически во дворе у главного промоутера королевства Эдди Хирна: ринг с осветительными конструкциями оборудовали напротив здания его штаб-квартиры и по совместительству родового поместья Matchroom Boxing.

Поединок проходил с учетом мер по борьбе с распространением коронавируса, без зрителей. Однако организаторы постарались оформить бой: перед выходом Поветкина и Уайта на ринг прямо на лужайке прошло эффектное фаер-шоу, а во время встречи велось динамичное освещение.

Поединок с 32-летним уроженцем Ямайки был решающим для сорокалетнего россиянина. При этом букмекеры ставили на его соперника, полагая, что Уайту помогут родные трибуны и существенная разница в возрасте, а также преимущество в росте (193 см против 188 см) и размахе рук.

К третьему раунду Поветкина начали покидать силы, становилось заметно, что россиянин уже вымотан. После ударов Уайта "нерабочей" левой рукой он дважды оказывался в нокдауне. Однако вернувшись в ринг после очередного перерыва, Поветкин чуть не выбил своего соперника за канаты. Русский Витязь смог выгодно использовать раскачку корпусом и коронный уход за переднюю руку соперника, а потом последовал короткий отвлекающий хук слева.

В попытке перекрыться Уайт оголил подбородок и сразу получил от Поветкина левый апперкот. В итоге россиянину удалось отправить Уайта в глубокий нокаут и был признан победителем поединка.

Британец после нокаута не смог самостоятельно подняться, но сейчас с ним все в порядке. Дополнительная помощь медиков "Диллиану не потребовалась", заявили позже представители компании Matchroom Boxing.

Накануне стало известно о победе россиянина Вадима Немкова, который нанес поражение американцу Райану Бейдеру после нокаута. Поединок, организованный в Анкасвилле (США) был завершен во втором раунде. Бейдер пропустил от россиянина хайкик в голову, и благодаря точно нанесенному удару 28-летний уроженец Белгорода стал первым российским чемпионом в категории до 93 кг.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 156

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