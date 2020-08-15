|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Россиянин Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator
09:05
Фото: glas.ru
Россиянин Вадим Немков нанес поражение американцу Райану Бейдеру после нокаута.
Поединок, организованный в Анкасвилле (США) был завершен во втором раунде, передают СМИ.
Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков смог стать обладателем чемпионского пояса Bellator. На стадионе "Мохеган Сан" он был сильнее американца Района Бейдера. Поединок состоялся в рамках 244 номерного турнира промоушена.
Бейдер пропустил от россиянина хайкик в голову, и благодаря точно нанесенному удару 28-летний уроженец Белгорода стал первым российским чемпионом в категории до 93 кг.
Накануне боя тренер и спарринг-партнер спортсмена Федор Емельяненко в беседе с ТАСС заявил о том, что у Вадима Немкова хорошие шансы на победу. По словам Емельяненко, Немков "долго шел к этому бою", и поединок будет для них принципиальным.
Напомним, 24 июля в Сочи встречались экс-чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Поединок был организован в рамках турнира ACA 107. Исмаилов в течение встречи доминировал, после чего в третьем раунде рефери остановил добивание Емельяненко, находившегося под соперником. Поражение тяжеловеса было зафиксировано нокаутом, но Емельяненко отказался считать себя побежденным.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|