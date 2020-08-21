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Лукашенко приказал военным жестко защищать территориальную целостность Белоруссии
12:12
Фото: infograd.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к руководству Минобороны с требованием предпринять меры по жесткой защите территориальной целостности государства.
Как заявил белорусский лидер, особое внимание силовики должны уделять западным рубежам страны.
Во время визита на военный полигон под Гродно Александр Лукашенко вновь заговорил о необходимости охранять страну с учетом сохраняющейся внешней угрозы. По словам белорусского лидера важно прежде всего защищать "западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно". Лукашенко подчеркнул, что требуются "самые жесткие меры", - цитирует главу государства агентство БелТА.
Ранее Лукашенко высказался о причинах "заварушки" в стране после недавних выборов, указав на причастность к беспорядкам США. В Европе "подыгрывают" американцам, а под Варшавой даже был создан некий специальный центр, заявил политик. По его словам, Запад решил "отсечь Гродно", поэтому он направил к границам дополнительные подразделения военных.
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