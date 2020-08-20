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В Минске задержали лидера стачкома МАЗа
20.8.2020 22:37
Фото: livejournal.com
Правоохранительные органы белорусской столицы задержали лидера стачечного комитета Минского автомобильного завода (МАЗ) Евгения Бохвалова.
Сведения подтвердила пресс-служба Главного управления МВД по Минску.
В ведомстве пояснили, что более подробный комментарий последует позже. Пока никакой информации о том, при каких обстоятельствах был задержан Евгений Бохвалов, нет.
18 августа Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) выступил с инициативой сформировать национальный стачечный комитет. По данным организации, стачкомы на тот момент уже были созданы на многих предприятиях страны, включая "Гродно Азот", "Нафтан" и "Мозырский НПЗ", а также всех рудоуправления "Беларуськалия". Позже в МВД подтвердили информацию о задержаниях у Минского тракторного завода (МТЗ).
Накануне оппозиция огласила список членов президиума Координационного совета, в который, в частности, вошел представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский. После того, как Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту попытки захвата власти (так официальный Минск воспринял формирование совета), организацию покинули несколько человек. Однако состав президиума, в который вошли семь членов, остался неизменным, подчеркнули представители оппозиции.
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