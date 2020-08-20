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Тихановская призвала белорусских рабочих продолжать забастовки
09:41
Фото: vk.com
Продолжать и расширять забастовки призвала рабочих экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
По ее словам, нужно "прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы".
Обратившись к белорусским рабочим, Светлана Тихановская призвала их продолжать бастовать. По ее словам, это является "абсолютно легальным и мощным оружием против режима". Представительница оппозиции также сказала: "не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь".
Новое обращение бывшего кандидата в президенты РБ появилось на YouTube. Тихановская, упомянув в нем трудовые коллективы МТЗ, "Беларуськалия", "Гродно азота" и других предприятий, говорила о будущем страны и ее жителей. По ее словам, будущее детей зависит сейчас от единства и решительности рабочих, ведь в их руках - сильный инструмент воздействия на власти.
По словам Тихановской, надо заставить власть, "закрывшуюся в своих дворцах", услышать "голоса, которые она украла".
Накануне правоохранительные органы белорусской столицы задержали лидера стачечного комитета Минского автомобильного завода (МАЗ) Евгения Бохвалова.
18 августа Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) выступил с инициативой сформировать национальный стачечный комитет. По данным организации, стачкомы на тот момент уже были созданы на многих предприятиях страны, включая "Гродно Азот", "Нафтан" и "Мозырский НПЗ", а также всех рудоуправления "Беларуськалия".
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