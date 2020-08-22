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Женская сеть myJulia.ru
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В США известная актриса получила срок за подкуп университета
01:37
Фото: twoje-seriale.pl
В Соединенных Штатах вынесли приговор американской актрисе Лори Локлин, которая была признана виновной в подкупе администрации университета.
Артистку, известную по роли в ситкоме "Полный дом", осудили на два месяца тюремного заключения, 100 часов общественных работ и выплате штрафа в размере 150 тыс. долларов.
Супруг звезды, дизайнер Моссимо Джианулли, также был признан виновным и получил пять месяцев тюрьмы, 250 часов общественных работ и штраф в 250 тыс. долларов, передает "Би-би-си". Отмечается, что суд учел заключенную фигурантами со следствием сделку о признании вины.
О выявленной в США масштабной схеме различных махинаций вокруг поступления в известные университеты страны стало известно весной прошлого года. В числе фигурантов этого громкого дела тогда оказались свыше сорока человек, которых власти обвинили в мошеннических действиях.
Кроме Лори Локлин, снимавшейся в комедиях "Прошлой ночью" с Киану Ривзом и "Тайный поклонник", а также многочисленных сериалах, среди обвиняемых была звезда многосерийной картины "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффман. Она была приговорена к двум неделям тюрьмы, 250 часам общественных работ и 30 тыс. долларов штрафа. Актриса уже отбыла одиннадцать дней в спецучреждении.
По версии следствия, дочери Локлин и Джианулли стали студентками Университета Южной Калифорнии благодаря спортивной квоте. Она была получена за несуществующие достижения в гребле и обошлась супругам в полмиллиона долларов.
Несколько дней в Москве состоялся суд над моделью Анной Лисовской, которая в прошлом обвиняла в изнасиловании сына олигарха. На протяжении всего процесса она решительно отрицала обвинения и уверяла, что ее подставили, однако судья приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы.
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