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Модель Анну Лисовскую приговорили к 3,5 годам колонии


18.8.2020 14:23
Модель Анну Лисовскую приговорили к 3,5 годам колонииФото: rtr-vesti.ru

В Москве состоялся суд над моделью Анной Лисовской, которая в прошлом обвиняла в изнасиловании сына олигарха.

Дело рассматривал столичный Пресненский суд.

Анна Лисовская была признана виновной в распространении порнографических материалов и получила реальный срок, передают российские СМИ. На протяжении всего процесса она решительно отрицала обвинения и уверяла, что ее подставили.

Модель получила известность еще в 2016 году, когда в эфире популярного телешоу "Пусть говорят" рассказала об угрозах в свой адрес. По словам модели, бывший бойфренд Александр Шарыго, являющийся сыном олигарха, сначала изнасиловал ее, а потом пытался запугать. Парень был практически сразу взят под стражу. Спустя год его выпустили, дело развития не получило.

В 2018 году появились сообщения о том, что за решеткой оказалась сама Лисовская. Модель получила статус обвиняемой после того, как отсылала фото "голого Александра его 14-летней сестре".

В результате девушку осудили на три с половиной года лишения свободы с отбыванием в колонии. Учитывая период, который Лисовская уже успела провести в СИЗО, на свободу она может выйти уже примерно через семь месяцев.

Автор: Злата Богатова

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