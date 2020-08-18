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Модель Анну Лисовскую приговорили к 3,5 годам колонии
18.8.2020 14:23
Фото: rtr-vesti.ru
В Москве состоялся суд над моделью Анной Лисовской, которая в прошлом обвиняла в изнасиловании сына олигарха.
Дело рассматривал столичный Пресненский суд.
Анна Лисовская была признана виновной в распространении порнографических материалов и получила реальный срок, передают российские СМИ. На протяжении всего процесса она решительно отрицала обвинения и уверяла, что ее подставили.
Модель получила известность еще в 2016 году, когда в эфире популярного телешоу "Пусть говорят" рассказала об угрозах в свой адрес. По словам модели, бывший бойфренд Александр Шарыго, являющийся сыном олигарха, сначала изнасиловал ее, а потом пытался запугать. Парень был практически сразу взят под стражу. Спустя год его выпустили, дело развития не получило.
В 2018 году появились сообщения о том, что за решеткой оказалась сама Лисовская. Модель получила статус обвиняемой после того, как отсылала фото "голого Александра его 14-летней сестре".
В результате девушку осудили на три с половиной года лишения свободы с отбыванием в колонии. Учитывая период, который Лисовская уже успела провести в СИЗО, на свободу она может выйти уже примерно через семь месяцев.
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