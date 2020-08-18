Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Модель Анну Лисовскую приговорили к 3,5 годам колонии

18.8.2020 14:23

Фото: rtr-vesti.ru



В Москве состоялся суд над моделью Анной Лисовской, которая в прошлом обвиняла в изнасиловании сына олигарха.



Дело рассматривал столичный Пресненский суд.



Анна Лисовская была признана виновной в распространении порнографических материалов и получила реальный срок, передают российские СМИ. На протяжении всего процесса она решительно отрицала обвинения и уверяла, что ее подставили.



Модель получила известность еще в 2016 году, когда в эфире популярного телешоу "Пусть говорят" рассказала об угрозах в свой адрес. По словам модели, бывший бойфренд Александр Шарыго, являющийся сыном олигарха, сначала изнасиловал ее, а потом пытался запугать. Парень был практически сразу взят под стражу. Спустя год его выпустили, дело развития не получило.



В 2018 году появились сообщения о том, что за решеткой оказалась сама Лисовская. Модель получила статус обвиняемой после того, как отсылала фото "голого Александра его 14-летней сестре".



В результате девушку осудили на три с половиной года лишения свободы с отбыванием в колонии. Учитывая период, который Лисовская уже успела провести в СИЗО, на свободу она может выйти уже примерно через семь месяцев.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 18.8.2020 21:02 В Белоруссии найден мертвым директор музея, отказавшийся подписать протокол избиркома

В Белоруссии найден мертвым директор музея, отказавшийся подписать протокол избиркома 18.8.2020 11:00 Норвежца арестовали из-за встречи с «разведчиком РФ»

Норвежца арестовали из-за встречи с «разведчиком РФ» 17.8.2020 12:22 В Москве ищут водителя, расстрелявшего укладчиков асфальта

В Москве ищут водителя, расстрелявшего укладчиков асфальта 17.8.2020 12:03 Отец, жестоко обращавшийся с новорожденной дочерью в Сочи, употреблял наркотики

Отец, жестоко обращавшийся с новорожденной дочерью в Сочи, употреблял наркотики 17.8.2020 09:43 В столице Сомали боевики атаковали отель: погибли более 10 человек