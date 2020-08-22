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В России задержан экс-сотрудник СК Белоруссии, ушедший в отставку на фоне протестов


01:01
В России задержан экс-сотрудник СК Белоруссии, ушедший в отставку на фоне протестовФото: livejournal.com

Полиция задержала Андрея Остаповича, который в прошлом был сотрудником Следственного комитета Белоруссии, сообщает "Псковская губерния".

Экс-силовик был взят под стражу в гостинице "Рижская" в Пскове.

Как пояснил адвокат задержанного белоруса Вячеслав Головин, ранее Андрей Остапович пересек границу в Смоленской области. Он попал в поле зрения российских спецслужб, как только появился в Москве, отметил юрист. По словам адвоката, сейчас решается вопрос о передаче Остаповича белорусским властям. Учитывая, что в рапорте он писал о свержении действующего в стране режима, в скором времени у белоруса "будут большие проблемы", — констатировал Головин.

В белорусских СМИ распространились скрины поста в Instagram Остаповича, где он опубликовал фото своего рапорта. Выразив намерение уволиться с поста следователя, он также писал о том, что необходимо изгнать "диктатора и беззаконность вместе с ним!". Позднее запись была удалена.

На фоне протестных акций, которые не прекращаются в Минске и других белорусских городах с 9 августа, когда состоялись президентские выборы, солидарность с оппозицией начали выражать некоторые силовики.

Сотрудники правоохранительных органов, бывшие и действующие, в знак протеста против насилия демонстративно выбрасывали свою форму и публиковали фото в Сети. Среди них, в частности, был генеральный директор футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский, в прошлом возглавлявший отдел по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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