Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Белоруссии за сутки задержаны 700 участников протестов

10:30

Фото: vk.com



За последние сутки правоохранительные органы Белорусси задержали порядка семисот участников протестных акций, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МВД страны. На фоне продолжающихся в Минске и других белорусских городах столкновений появились ролики со спецназовцами, демонстративно выбрасывающих свою форму.



Милиция Белоруссии за последние сутки задержала порядка семисот человек. Как пояснили представители правоохранительных органов, речь идет об участниках несанкционированных акций.



Выборы президента состоялись в Белоруссии в минувшее воскресенье, 9 августа, и практически сразу после оглашения предварительных итогов голосования в стране начались протесты. По информации ЦИК, нынешний глава государства Александр Лукашенко смог набрать свыше 80%, тогда как его основную соперницу Светлану Тихановскую поддержали лишь около 10%.



Представительница оппозиции, объявив о том, что не признает итоги выборов, потребовала от действующего руководства Белоруссии мирной передачи власти. Вскоре после того, как она обратилась с жалобой в Центризбирком, попросив признать результаты голосования недействительными, стало известно о том, что Тихановская уехала в Литву.



Накануне с аналогичной жалобой в ЦИК обратился еще один бывший кандидат на пост президента страны. Перед тем, как зайти в здание комиссии, Андрей Дмитриев выступил перед журналистами, подчеркнув, что рассчитывал на проведение второго тура голосования.



Автор: Злата Богатова

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