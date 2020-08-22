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Навального увезли на лечение в Германию на деньги фонда Зиминых
00:43
Фото: germanoncology.ru
Бизнесмен и филантроп Борис Зимин и фонд его семьи оплатили расходы по организации самолета, который доставил в Берлин из Омска российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом рассказал соратник политика Леонид Волков.
В настоящее время Алексей Навальный уже находится в столице Германии, его благополучно доставили в знаменитую клинику "Шарите". По словам Леонида Волкова, какие-либо прогнозы о состоянии здоровья его соратника можно будет делать лишь через несколько дней.
"Шарите" является одной из наиболее известных и старейших клиник в Европе. В этой больнице, ведущей историю с 1710 года, в прошлом оказывалась помощь Ангеле Меркель, Борису Ельцину, Михаилу Горбачеву, Эдуарду Шеварднадзе и Юлии Тимошенко.
В 2018 году в "Шарите" доставили издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, который, предположительно, мог быть отравлен. Учитывая, что он был доставлен в Германию лишь через шесть суток после ухудшения состояния, у берлинских врачей было меньшей возможностей точно установить токсин. Специалисты тогда заявили, что скорее всего Верзилов мог быть отравлен веществом того же класса, что и скополамин.
Ранее российские медики опровергли догадки о том, что Алексей Навальный отравлен. После консилиума с участием столичных врачей представители больницы в Омске, куда первоначально доставили оппозиционера, заявили о том, что у него возникли проблемы с обменом веществ.
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