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В лесу под Минском найдено тело пропавшего десять дней назад участника протестов
22.8.2020 23:31
Фото: svodka.org
Поиски 28-летнего участника протестных акций Никиты Кривцова велись с 12 августа, когда молодой человек, проживавший в Жодино, отправился на работу в столицу и пропал.
Как сообщает белорусский портал "Наша Нiва", на теле погибшего были следы побоев.
Со ссылкой на представителе поискового отряда отмечается, что тело мужчины было найдено в лесном массиве на территории Партизанского района Минска. Вместе с тем, сведений о вероятных причинах гибели нет.
Супруга погибшего жодинца Елена Кривцова в беседе с русской службой Би-би-си пояснила, что завтра поедет опознавать тело. Пока она не смогла точно сказать, мог ли ее муж был избит.
Ранее в прессе появились сообщения о том, что в последний раз сигнал телефона пропавшего мужчины фиксировался в одной из столичных больниц. Однако в медицинском учреждении отыскать Никиту Кривцова не удалось.
Комментариев из официальных источников пока не поступало.
В минувший вторник, 18 августа, в Белорусси был найден погибшим 29-летний директор Волковысского военно-исторического музея им. Багратиона Константин Шишмаков. Мужчина пропал за несколько дней до этого, возвращаясь с работы.
По данным белорусских СМИ, на недавних президентских выборах в Белоруссии Шишмаков входил в состав избиркома и не стал подписывать протокол. Как рассказал журналистам отец покойного, ставить свою подпись отказался еще один парень. Однако итоговый протокол за них подписал кто-то другой.
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