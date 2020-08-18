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В Белоруссии найден мертвым директор музея, отказавшийся подписать протокол избиркома
18.8.2020 21:02
Фото: livejournal.com
Константин Шишмаков
29-летний директор Волковысского военно-исторического музея им. Багратиона Константин Шишмаков, пропавший несколько дней назад, был найден мертвым.
Тело мужчины обнаружили волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел", передает РИА Новости.
Константин Шишмаков считался пропавшим с 15 августа, когда отправился домой после работы. По словам родственников, он звонил супруге и сообщил, что уволился из музея. Позже его местонахождение оставалось неизвестным, после чего обеспокоенные родственники инициировали поиски.
По данным белорусских СМИ, на недавних президентских выборах в Белоруссии Шишмаков входил в состав избиркома и не стал подписывать протокол. Как рассказал журналистам отец покойного, ставить свою подпись отказался еще один парень. Однако итоговый протокол за них подписал кто-то другой.
В ряде источников появились сообщения о том, что тело мужчины было найдено в реке Неман. Представители поисково-спасательного отряда комментировать причины смерти Шишмакова отказались, заявив, что выяснять обстоятельства его гибели должны правоохранительные органы.
Волонтеры лишь сообщили, что искали место, где в последний раз подавал сигнал телефон Шишмакова. Затем в этом районе был запущен дрон, с его помощью нашли автомобиль директора музея. Неподалеку обнаружили и тело мужчины.
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