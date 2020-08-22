ИнтерНовости - новости в стране и мире
Адвокат Резник не будет защищать Ефремова, пока из дела не вышел Пашаев
Адвокат Резник не будет защищать Ефремова, пока из дела не вышел Пашаев
Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
В лесу под Минском найдено тело пропавшего десять дней назад участника протестов
В лесу под Минском найдено тело пропавшего десять дней назад участника протестов
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Навального увезли на лечение в Германию на деньги фонда ЗиминыхНавального увезли на лечение в Германию на деньги фонда Зиминых
В лесу под Минском найдено тело пропавшего десять дней назад участника протестовВ лесу под Минском найдено тело пропавшего десять дней назад участника протестов
ВЦИОМ: более 40% россиян готовы сделать прививку от коронавирусаВЦИОМ: более 40% россиян готовы сделать прививку от коронавируса
Viber закрывает офис в МинскеViber закрывает офис в Минске
Лукашенко приказал военным жестко защищать территориальную целостность БелоруссииЛукашенко приказал военным жестко защищать территориальную целостность Белоруссии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер
Помощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрациейПомощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрацией
ХомячокХомячок
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

ВЦИОМ: более 40% россиян готовы сделать прививку от коронавируса


22.8.2020 21:28
ВЦИОМ: более 40% россиян готовы сделать прививку от коронавирусаФото: rheumconsultant.com

По словам главы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, не хотят прививаться 52% участников опроса, передает ТАСС.

Исследование проводилось, чтобы узнать мнение жителей России о новой вакцине "Спутник V".

Как сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", выразили готовность поставить прививку от коронавируса 42% респондентов.

Отрицательно ответили на вопрос, касающийся желания испытать на себе новую отечественную вакцину "Спутник V", 52% участника исследования. По словам Федорова, в результате возник "интересный кейс для осмысления". Судя по итогам опроса, общество не хочет заразиться, однако и не планирует прививаться - люди пока еще "боятся, не верят, опасаются".

Федоров пояснил, что на вопросы отвечали более полутора тысяч россиян.

Ранее сервис "Справочник врача" провел опрос, который показал, что на сегодняшний день в России лишь четверть врачей (24,5%) выразили готовность сделать прививку от коронавирусной инфекции. При этом более половины врачей (52%) признались, что скептически относятся к новой вакцине, т.к. еще не располагают достаточными данными об эффективности препарата либо считают, что он был создан в "слишком короткое время".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 154

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Минске задержали лидера стачкома МАЗаВ Минске задержали лидера стачкома МАЗа
Под Тамбовом 4 человека погибли в ДТППод Тамбовом 4 человека погибли в ДТП
В Минске за поддержку протестов уволен директор старейшего театра страныВ Минске за поддержку протестов уволен директор старейшего театра страны
Адвоката Ефремова заподозрили в подкупе свидетелейАдвоката Ефремова заподозрили в подкупе свидетелей
Отец, жестоко обращавшийся с новорожденной дочерью в Сочи, употреблял наркотикиОтец, жестоко обращавшийся с новорожденной дочерью в Сочи, употреблял наркотики

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru