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ВЦИОМ: более 40% россиян готовы сделать прививку от коронавируса
22.8.2020 21:28
Фото: rheumconsultant.com
По словам главы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, не хотят прививаться 52% участников опроса, передает ТАСС.
Исследование проводилось, чтобы узнать мнение жителей России о новой вакцине "Спутник V".
Как сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", выразили готовность поставить прививку от коронавируса 42% респондентов.
Отрицательно ответили на вопрос, касающийся желания испытать на себе новую отечественную вакцину "Спутник V", 52% участника исследования. По словам Федорова, в результате возник "интересный кейс для осмысления". Судя по итогам опроса, общество не хочет заразиться, однако и не планирует прививаться - люди пока еще "боятся, не верят, опасаются".
Федоров пояснил, что на вопросы отвечали более полутора тысяч россиян.
Ранее сервис "Справочник врача" провел опрос, который показал, что на сегодняшний день в России лишь четверть врачей (24,5%) выразили готовность сделать прививку от коронавирусной инфекции. При этом более половины врачей (52%) признались, что скептически относятся к новой вакцине, т.к. еще не располагают достаточными данными об эффективности препарата либо считают, что он был создан в "слишком короткое время".
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