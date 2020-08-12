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В Минске обыскивают офисы «Яндекса» и Uber
14:46
Фото: livejournal.com
В столице Белоруссии вооруженные люди пришли в офис "Яндекса" и заблокировали в помещениях несколько сотрудников компании, передает агентство "Интерфакс".
По данным ряда источников, проводятся обыски.
Сегодня, 13 августа, неизвестные вооруженные люди блокировали в Минске офисы "Яндекса" и Uber. Предположительно, в помещениях могут сейчас оставаться несколько сотрудников компании. Сведения об инцидентах уже подтвердила пресс-служба "Яндекса". Представители компании пояснили, что выясняют обстоятельства случившегося.
В минувшее воскресенье, 9 августа, в Белорусси прошли выборы президента. Практически сразу после оглашения предварительных итогов голосования в Минске и многих других городах страны начались массовые протесты. Акции продолжаются до сих пор.
По данным белорусского МВД, лишь в за последние сутки правоохранители задержали около 700 человек.
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