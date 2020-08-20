Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Омские врачи отказали в перевозке Навального в ФРГ

09:11

Фото: voskhodinfo.su



Как заявили врачи из омской больницы, в реанимационном отделении которой находится российский блогер Алексей Навальный, состояние его улучшилось.



Однако пациент по-прежнему находится в состоянии комы, а потому его транспортировка пока не представляется возможной.



Как отметил главврач омской больницы скорой медицинской помощи Александр Мураховский, необходимо добиться полной стабилизации состояния пациента, передает ТАСС. Консилиум специалистов пришел к выводу, что Алексея Навального пока не стоит вывозить из медицинского учреждения, где ему оказывают помощь.



Главврач пояснил, что результаты исследований, которые требуются для установления точного диагноза Навального, будут готовы в течение примерно двух суток.



Ранее в Омске совершил экстренную посадку самолет, направлявшийся из Томска в Москву. Причиной этого стало резко ухудшившееся состояние Навального, который находился на борту. В авиакомпании S7 пояснили, что на их борту оппозиционер ничего не ел и не пил. Сразу после приземления блогера доставили в реанимацию, где он впал в кому.



В Кремле ранее заявили о том, что если поступит запрос о необходимости вывезти оппозиционера за рубеж на лечение, вопрос будет рассмотрен "очень оперативно". Как сказал Дмитрий Песков, хотя границы еще закрыты, многие россияне отправляются на лечение в другие страны.



Сегодня в Омск из Москвы должны прибыть специалисты национального медико-хирургического центра им. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. ак. Бурденко, после чего состоится расширенный врачебный консилиум.



По данным газеты Bild, самолет для возможной транспортировки Навального в ФРГ вылетел из Нюрнберга. В качестве организатора этого рейса выступает правозащитный фонд Cinema for Peace. Предполагается, что оппозиционера могут доставить в столицу Германии уже сегодня - днем или к вечеру.



После того, как госпитализацию российского блогера прокомментировала канцлер ФРГ Ангела Меркель, известная берлинская клиника Charite выразила согласие принять пациента.



Автор: Злата Богатова

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