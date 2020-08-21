Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ярославле число погибших после взрыва газа возросло до трех

08:43

Фото: vecherka74.ru



В ходе поисковой операции под завалами рухнувших конструкций были найдены тела еще двух человек - женщины и ребенка, передают российские СМИ со ссылкой на представителей администрации Ярославля.



Общее количество жертв ЧП возросло до трех.



Как заявили журналистам в пресс-службе областного правительства, спасатели в ходе разбора завалов обнаружили тела еще двух погибших - женщины и предположительно ребенка.



По словам начальника регионального главка МЧС, личности всех погибших жильцов установлены. Проведение поисковых работ на месте происшествия завершены. Людей под завалами нет.



Согласно последним уточненным данным, из-за взрыва было повреждено в общей сложности двенадцать квартир. Половина из них были разрушены полностью. Кроме того, сейчас сохраняется угроза обрушения нависших над обвалом плит шестого этажа.



Обстоятельства и причины трагического происшествия предстоит выяснить специалистам в ходе дальнейшего разбирательства.



Автор: Злата Богатова

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