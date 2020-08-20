Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ярославле при взрыве газа погиб один человек

20:28

Фото: kapital.kz



В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ярославле погиб один человек, передает ТАСС.



Со ссылкой на источники в региональных экстренных службах сообщается, что пострадали по меньшей мере три человека.



По словам мэра Ярославля Владимира Волкова, после случившегося создается оперативный штаб. Глава местной администрации пояснил, что при взрыве были разрушены перекрытия жилого многоэтажного здания.



В ЕДДС пояснили, что причиной происшествия скорее всего могла стать утечка бытового газа. После взрыва в одной из квартир начался пожар. Обстоятельства случившегося уточняются.



По информации экстренных служб, в результате ЧП оказались поврежденными как минимум восемь квартир. Судя по фото- и видеоматериалам, которые сейчас распространяют очевидцы, после взрыва обрушились конструкции нескольких нижних этажей дома.



Автор: Злата Богатова

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