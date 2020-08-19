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Песков пожелал Навальному скорейшего выздоровления
15:40
Фото: smi2.net
В Кремле знают о том, что Алексей Навальный попал в больницу и находится в реанимации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как пояснил официальный представитель Кремля, Владимиру Путину отдельно о случившемся не докладывали. Сведения о госпитализации оппозиционера вошли в результаты мониторинга СМИ, которые передают главе государства.
По словам Дмитрия Пескова, в прессе сегодня появилось много информации об экстренной госпитализации Алексея Навального, и в Кремле с публикациями ознакомились.
Российское руководство знает, что врачи оценивают состояние блогера как тяжелое. Официальный представитель Кремля добавил, что омские врачи делают все, что нужно, привлечены лучшие специалисты. Судя по сообщениям СМИ, в лечении Навального "используют методы телемедицины", в консилиумах участвуют врачи из Москвы.
В случае, если в Кремль, Минздрав или любое российское ведомство поступит запрос о необходимости вывезти оппозиционера за рубеж на лечение, вопрос будет рассмотрен "очень оперативно", - заверил Песков. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ пояснил, что хотя границы еще закрыты, многие россияне на лечение в другие страны.
Официальный представитель Кремля, комментируя случившееся с Навальным, пожелал "ему скорейшего выздоровления".
Говоря об отравлении неким галлюциногеном, Песков указал, что необходимо дождаться анализов. Пока же речь идет лишь о предположении, что это могло быть отравлением.
Ранее в Омске совершил экстренную посадку самолет, направлявшийся из Томска в Москву. Причиной этого стало резко ухудшившееся состояние Навального, который находился на борту. В авиакомпании S7 пояснили, что на их борту оппозиционер ничего не ел и не пил. Сразу после приземления блогера доставили в реанимацию, где он впал в кому.
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