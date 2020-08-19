Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Навальный впал в кому

10:14

Фото: vk.com



Российский блогер Алексей Навальный сегодня утром был экстренно госпитализирован в одну из больниц Омска и сейчас находится в коме.



Об этом в своем Twitter заявила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.



Как заявила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш, состояние Алексея Навального врачи оценивают как тяжелое, он находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ. Результаты анализов пока еще не готовы.



Сведения о том, что Навальный находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, в беседе с ТАСС подтвердил главврач медицинского учреждения, в которое доставили блогера.



Известно, что самолет, направлявшийся из Томска в Москву, совершил экстренное приземление в Омске из-за резко ухудшившегося состояния Навального. По данным ряда СМИ, речь может идти об отравлении.



Как уточнила Ярмыш, блогер с утра пил лишь чай, купленный в аэропорту. В самолете он потерял сознание.



В авиакомпании S7 пояснили, что на их борту оппозиционер ничего не ел и не пил. Состояние Алексея Навального резко ухудшилось вскоре после взлета рейса S7 2614 Томск - Москва, после чего экипаж действовал быстро и строго в соответствии с инструкцией, передает агентство "Интерфакс".



Бортпроводники информировали о ЧП командира, который принял решение о посадке воздушного судна в ближайшем аэропорту - в Омске. Самолет встречала бригада скорой, которая сразу доставила пассажира в реанимацию. В сообщении компании отмечается, что в Омске Навальный остался с двумя его спутниками. Лайнер после дозаправки улетел в Москву.



Известно также, что владелец кофейни в аэропорту Томска, где Навальный пил чай, выразил намерение изучить записи с камер наблюдения.



Автор: Злата Богатова

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