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Экипаж МКС из-за падения давления изолируют в российском сегменте
19:18
Фото: supergran.ru
В результате падения уровня давления, которое было зафиксировано на МКС, экипаж станции решено изолировать в российском модуле "Звезда", передает РБК.
О случившемся рассказал глава пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.
Предположительно, падение давления могло произойти в модулях американского сегмента МКС. Изоляция продлится трое суток, и в течение этих дней организуют контроль давления в пределах американской части станции.
Какой-либо угрозы для МСК и членов экипажа не зафиксировано, пояснил Владимир Устименко. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее стало известно об утечке воздуха, которая случилась на станции. По мнению специалистов, причиной этого может быть попадание метеорита или фрагмента космического мусора.
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