Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter NASA сообщает о гигантской аномалии в магнитном поле Земли

10:47

Фото: vsyachyna.com



По данным американского ведомства, огромных размеров аномалия наблюдается, в частности, над территорией Южной Америки.



В пределах этой зоны могут возникать различные сбои при получении сведений со спутников, а также может быть нарушена работа бортовых компьютеров.



В магнитном поле Земли имеется аномалия, в зоне которой могут выходить из строя бортовые компьютеры, сообщает NASA. Кроме того, он этого может нарушаться процесс передачи информации со спутников. Ученые дали этому явлению название "Южно-Атлантическая аномалия". По данным американского космического ведомства, аномалия наблюдается над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана.



В NASA отметили, что магнитное поле Земли действует как щит и способно защитить нашу планету от солнечных частиц. Но в указанной области этот эффект крайне слабый. В результате частицы могут проникать гораздо ближе к земной поверхности, и их излучение может создавать определенные проблемы.



Ранее американским исследователям удалось отыскать "вереницу" звезд, которые состоят из почти чистого водорода и гелия, в созвездии Феникса. Как полагают ученые, когда-то очень давно они были частью древнего шарового скопления. Специалисты считают, что около двух миллиардов лет назад оно было разорвано под влиянием притяжения Млечного Пути.



Автор: Злата Богатова

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