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В Китае 5 человек пропали после схода оползня
12:04
Фото: headtopics.com
Грязевой поток общей площадью около 10 тыс. кв м сошел на территории населенного пункта Мучан в провинции Юньнань в юго-западной части Китая, передает ТАСС.
Со ссылкой на источники в экстренных службах местные СМИ сообщают о том, что пропали без вести пять человек.
Оползень был спровоцирован сильными ливнями, которые продолжаются в регионе уже несколько суток, сообщает портал "Пэнпай". После схода грязевого потока было разрушено несколько жилых домов. Отмечается, что лишь один из жителей поврежденных строений смог выбраться самостоятельно. Пятеро его земляков считаются без вести пропавшими.
В поисково-спасательной операции задействовано около трехсот сотрудников экстренных служб. Спасатели также эвакуировали жители более шестидесяти домов, которые находятся в том же районе.
Ранее на южное побережье КНР обрушился тайфун "Хигос". По данным китайских СМИ, власти объявили высокий уровень угрозы шторма в Гонконге, после чего были отменены утренние торги на фондовой бирже и закрыты банки и другие организации. Приостановили деятельность порт, транспорт и учебные заведения.
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