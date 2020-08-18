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Ученые хотят проверить наличие жизни на Венере
18.8.2020 12:21
Фото: lifedon.com.ua
По мнению исследователей, на Венере могут быть обнаружены жизнеобразующие элементы, которые отличаются от Земли, передает ТАСС.
С таким предположением выступил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.
Как рассказал научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый, ученые собираются проверить теорию российского астрофизика Леонида Ксанфомалити о наличии жизни на Венере. Исследователи планируют сделать это, изучив новые фотографии, которые будут получены в результате будущих миссий на эту планету.
По словам ученого, для проведения такого исследования необходимо лишь "просто очень хорошее качественное телевидение" и возможность передавать его результаты. Зеленый подчеркнул, что теория Ксанфомалити представляет собой вполне закономерное мнение о том, что жизнь способна в различных условиях обладать совершенно разными формами.
Отечественный астрофизик Леонид Ксанфомалити умер в прошлом году. Он проводил исследования, анализируя материалы, которые получили с аппаратов "Венера-9", "Венера-10", "Венера-13" и "Венера-14". В результате ученый смог обнаружить движение объектов и выдвинул гипотезу о том, что на этой планете может существовать жизнь.
Выводы Ксанфомалити заинтересовали специалистов Новосибирского института катализа Сибирского отделения РАН. В ходе экспериментов, которые проводились при экстремально высоких значениях температуры и давления (ниже, чем на Венере), исследователи смогли выявить другую самоорганизацию молекул, сообщил Зеленый.
Ранее ученые насчитали в Млечном Пути до 36 внеземных цивилизаций. Как пояснил профессор Ноттингемского университета (Великобритания) Кристофер Конселис, все они расположены так далеко от нашей планеты, что пока технологии не позволяют их засечь. Исследователи пытались применить "принципы теории эволюции в космических масштабах", назвав свои расчеты "астробиологическим пределом Коперника".
Специалисты использовали уравнение, позволяющее вычислить не только число внеземных цивилизаций, которые существуют в нашей Галактике, но и прикинуть возможность контакта с ними. Формулу примерно полвека назад смог создать астроном из Соединенных Штатов Фрэнк Дрейк. Согласно его расчетам, люди обязательно встретятся когда-нибудь с инопланетным разумом.
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