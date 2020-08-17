ИнтерНовости - новости в стране и мире
Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края
Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края
В Минске за поддержку протестов уволен директор старейшего театра страны
В Минске за поддержку протестов уволен директор старейшего театра страны
Министр энергетики Новак заболел коронавирусом
Министр энергетики Новак заболел коронавирусом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Лукашенко наградил медалями большую группу силовиковЛукашенко наградил медалями большую группу силовиков
Ирландия вслед за Канадой отказалась признавать итоги выборов в БелоруссииИрландия вслед за Канадой отказалась признавать итоги выборов в Белоруссии
Министр энергетики Новак заболел коронавирусомМинистр энергетики Новак заболел коронавирусом
В Минске за поддержку протестов уволен директор старейшего театра страныВ Минске за поддержку протестов уволен директор старейшего театра страны
В России официально запретили движение АУЕВ России официально запретили движение АУЕ

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер
Помощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрациейПомощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрацией
ХомячокХомячок
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Лукашенко наградил медалями большую группу силовиков


11:10
Лукашенко наградил медалями большую группу силовиковФото: livejournal.com

Медали "За безупречную службу" различных степеней получили в общей сложности свыше трехсот сотрудников правоохранительных органов.

Соответствующий указ президента Белоруссии Александра Лукашенко сегодня был размещен на национальном правовом интернет-портале.

Белорусский президент наградил медалью "За безупречную службу" трех степеней большую группу представителей силовых структур. Как указано на национальном правовом интернет-портале, соответствующий указ Александр Лукашенко подписал еще 13 августа. Как стало известно, в числе тех, кто получил медаль "За безупречную службу I степени", замком Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно данным, которые после закрытого заседания огласил ЦИК страны, действующий глава государства набрал 80,10%. На втором месте оказалась Светлана Тихановская, которую поддержали, по официальной информации, с 10,12% голосовавших.

Сразу после подведения предварительных итогов голосования, когда ЦИК объявил о том, что уверенно лидирует Лукашенко, в Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты, которые силовики жестко разгоняли с использованием спецсредств. За несколько дней в стране было задержано около семи тысяч человек. Точное количество пострадавших установить пока не представляется возможным. В Минздраве Белоруссии накануне подтвердили гибель двух человек, более ста остаются в больницах.

К митингам, которые продолжаются уже больше недели, начали присоединяться трудящиеся. Выдвигая требования остановить насилие и освободить задержанных манифестантов, рабочие целого ряда предприятий выразили готовность объявить забастовку. Вчера колонной они прошли по Минску до здания, где находятся редакции телеканалов, чтобы поддержать протестующих журналистов.

Накануне, 17 августа, вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко совершил посадку на территории Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Глава государства провел встречу с работниками предприятия, обсуждая обстановку в стране.

В тот же день в штабе Светланы Тихановской озвучили состав совета для трансфера власти. В частности, туда вошли  известная белорусская писательница Светлана Алексиевич, в прошлом получившая Нобелевскую премию по литературе, Ольга Ковалькова, которая является сопредседателем политической партии Белорусская христианская демократия, известный правозащитник Алесь Беляцкий, который руководит центром "Весна", и Мария Колесникова, ранее входившая в команду экс-банкира Виктора Бабарико, претендовавшего на пост президента Белоруссии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестыПосол Белоруссии в Словакии поддержал протесты
Россиян могут за год полностью обеспечить вакциной от коронавирусаРоссиян могут за год полностью обеспечить вакциной от коронавируса
В Орловской области 5 человек стали жертвами ДТПВ Орловской области 5 человек стали жертвами ДТП
Глава МИД Литвы анонсировал новое заявление ТихановскойГлава МИД Литвы анонсировал новое заявление Тихановской
Помпео пригрозил Москве из-за возможного сговора с талибамиПомпео пригрозил Москве из-за возможного сговора с талибами

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru