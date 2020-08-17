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Лукашенко наградил медалями большую группу силовиков
11:10
Фото: livejournal.com
Медали "За безупречную службу" различных степеней получили в общей сложности свыше трехсот сотрудников правоохранительных органов.
Соответствующий указ президента Белоруссии Александра Лукашенко сегодня был размещен на национальном правовом интернет-портале.
Белорусский президент наградил медалью "За безупречную службу" трех степеней большую группу представителей силовых структур. Как указано на национальном правовом интернет-портале, соответствующий указ Александр Лукашенко подписал еще 13 августа. Как стало известно, в числе тех, кто получил медаль "За безупречную службу I степени", замком Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков.
9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно данным, которые после закрытого заседания огласил ЦИК страны, действующий глава государства набрал 80,10%. На втором месте оказалась Светлана Тихановская, которую поддержали, по официальной информации, с 10,12% голосовавших.
Сразу после подведения предварительных итогов голосования, когда ЦИК объявил о том, что уверенно лидирует Лукашенко, в Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты, которые силовики жестко разгоняли с использованием спецсредств. За несколько дней в стране было задержано около семи тысяч человек. Точное количество пострадавших установить пока не представляется возможным. В Минздраве Белоруссии накануне подтвердили гибель двух человек, более ста остаются в больницах.
К митингам, которые продолжаются уже больше недели, начали присоединяться трудящиеся. Выдвигая требования остановить насилие и освободить задержанных манифестантов, рабочие целого ряда предприятий выразили готовность объявить забастовку. Вчера колонной они прошли по Минску до здания, где находятся редакции телеканалов, чтобы поддержать протестующих журналистов.
Накануне, 17 августа, вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко совершил посадку на территории Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Глава государства провел встречу с работниками предприятия, обсуждая обстановку в стране.
В тот же день в штабе Светланы Тихановской озвучили состав совета для трансфера власти. В частности, туда вошли известная белорусская писательница Светлана Алексиевич, в прошлом получившая Нобелевскую премию по литературе, Ольга Ковалькова, которая является сопредседателем политической партии Белорусская христианская демократия, известный правозащитник Алесь Беляцкий, который руководит центром "Весна", и Мария Колесникова, ранее входившая в команду экс-банкира Виктора Бабарико, претендовавшего на пост президента Белоруссии.
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