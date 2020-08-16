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Вертолет Лукашенко покинул территорию МЗКТ


11:30
Вертолет Лукашенко покинул территорию МЗКТФото: infograd.by

Вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко вылетел в понедельник с территории Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

Как передает ТАСС, это произошло, когда к предприятию приблизилась колонна рабочих с других заводов.

Ранее стало известно о том, что на территории МЗКТ совершил посадку вертолет главы государства Александра Лукашенко. Отмечалось, что движение автотранспорта в районе предприятия ограничено не было. На прилегающих парковках находилось много машин. После того, как к заводу подошла колонна рабочих других предприятий, вертолет вылетел за пределы предприятия. Покинул ли его территорию президент, пока остается неизвестным.

По данным СМИ, Лукашенко проводил встречу с коллективом МЗКТ, при этом у проходной завода начали собираться протестующие. По предварительной информации, там сейчас находятся несколько сотен человек.

Ранее оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала новое видеообращение, в котором выразила готовность стать лидером нации. По ее словам, она намеревается подготовить условия для проведения новых президентских выборов.

Накануне, 16 августа, на площади Независимости в Минске прошел митинг, организованный сторонниками действующего главы государства. Согласно официальным данным, там собрались свыше 65 тыс. человек, к которым Лукашенко обратился с речью.

Позже в тот же день у стелы "Минск - город-Герой" состоялась протестная акция, которая, по оценкам наблюдателей, стала наиболее масштабной в истории современной Белоруссии. В ряде источников появились сообщения о том, что в манифестации участвовали не менее 200 тыс. человек. Соратница Тихановской Мария Колесникова обратилась к Лукашенко с призывом уйти в отставку.

Сегодня, 17 августа, на белорусских предприятиях продолжаются забастовки. Кроме того, появились сведения о том, что увольняют сотрудников гостелекомпаний, а в эфирной сетке возникли сбои.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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