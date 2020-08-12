Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Белоруссии ОМОН стрелял по людям на балконах

12.8.2020 22:30

Фото: lifedon.com.ua



В столице Белоруссии бойцы ОМОНа открыли огонь из помповых ружей по людям, которые находились на балконах.



Силовики открыли огонь в сторону тех, кто кричал в поддержку протестующих, а также осуждал правоохранителей за насилие.



Сегодня вечером на улицах Минска снова появились разрозненные группы протестующих, передает "Sputnik Беларусь". Силовики практически сразу начали действовать очень жестко. Сразу после того, как люди вновь начали выражать протест против результатов выборов президента, сотрудники ОМОНа использовали оружие, передают белорусские СМИ.



Отмечается, что спецназовцы заранее заняли позиции на ключевых магистралях Минска. Кроме того, на этот раз их действия распространились даже на жителей многоквартирных домов, которые поддерживали участников протестных акций.



Силовики стреляли из помповых ружей по людям, которые находились на балконах жилых домов. Жители зданий, расположенных близко к местам скопления протестующих, громко осуждали представителей власти за насильственные методы и поддерживали манифестантов.



Ранее на улицы Минска и других городов Белоруссии вышли женщины в белой одежде. Появившись с цветами, они выстраивались в "цепочки солидарности", протестуя против насилия. Минские милиционеры с громкоговорителями призвали их разойтись, после чего белоруски оставили цветы и двинулись шествием по столичным улицам.



Автор: Злата Богатова

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