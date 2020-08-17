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В штабе Тихановской озвучили состав совета для трансфера власти


17.8.2020 21:33
Светлана Тихановская на предвыборном митингеФото: vk.com
Светлана Тихановская на предвыборном митинге

Среди членов совета, в частности, известная белорусская писательница Светлана Алексиевич, в прошлом получившая Нобелевскую премию по литературе.

О том, кто еще вошел в состав, рассказала Ольга Ковалькова, являющаяся доверенным лицом экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Предварительный список уважаемых белорусов, который был согласован после коллегиального обсуждения, Ольга Ковалькова опубликовала сегодня у себя в фейсбуке. В общей сложности там перечислены более тридцати человек.

Среди тех, кого белорусские оппозиционеры включили в состав координационного совета для обеспечения трансфера власти, также сама Ольга Ковалькова, которая является сопредседателем политической партии Белорусская христианская демократия. По ее словам, штаб за последние дни получил сотни заявок от "выдающихся людей, профессионалов, настоящих белорусов".

Членами координационного совета станут те, кто сможет "наилучшим образом представлять белорусский народ", - отметила Ковалькова. В сообщении указано, что в состав входят известный правозащитник Алесь Беляцкий, который руководит центром "Весна", координатор штаба экс-кандидата на пост президента Виктора Бабарико Мария Колесникова, юрист Максим Знак, представитель администрации парка "Великий Камень" Алесь Дуко,  педагог Евгений Ливянт, сценарист Андрей Курейчик, руководитель группы компаний "А-100" Александр Центер, экономист Сергей Чалый, культуролог Юлия Чернявская и художник Владимир Цеслер.

Ранее оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала новое видеообращение, в котором выразила готовность стать лидером нации. По ее словам, она намеревается подготовить условия для проведения новых президентских выборов.

Накануне, 16 августа, на площади Независимости в Минске прошел митинг, организованный сторонниками действующего главы государства. Согласно официальным данным, там собрались свыше 65 тыс. человек, к которым Александр Лукашенко обратился с речью.

Позже в тот же день у стелы "Минск - город-Герой" состоялась протестная акция, которая, по оценкам наблюдателей, стала наиболее масштабной в истории современной Белоруссии. В ряде источников появились сообщения о том, что в манифестации участвовали не менее 200 тыс. человек. Соратница Тихановской Мария Колесникова обратилась к Лукашенко с призывом уйти в отставку.

Сегодня, 17 августа, на белорусских предприятиях продолжаются забастовки. Кроме того, появились сведения о том, что увольняют сотрудников гостелекомпаний, а в эфирной сетке возникли сбои. Работники целого ряда столичных заводов, пройдя огромной колонной по улицам Минска, дошли до здания, где располагаются редакции каналов, чтобы выразить поддержку журналистам.

Автор: Злата Богатова

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