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Тихановская выразила готовность стать лидером нации


10:00
Тихановская выразила готовность стать лидером нацииФото: vk.com

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала новое видеообращение, в котором выразила готовность стать лидером нации. По ее словам, она намерена подготовить условия для проведения новых выборов на пост главы государства.

Обращаясь к белорусам, Светлана Тихановская также напомнила, что в прошлом не собиралась заниматься политической деятельностью. Однако "судьба распорядилась так, что она оказалась на переднем крае борьбы с произволом и несправедливостью". Кандидатка на пост белорусского президента, супруг которой находится под арестом с конца минувшего мая и ранее был признан политзаключенным, пояснила, что необходимо разорвать порочный круг.

По словам Тихановской, она готова принять на себя ответственность, выступая в качестве национального лидера в этот период, пока обстановка в стране стабилизируется и войдет в нормальный ритм. Представительница оппозиции заявила о намерении освободить всех политзаключенных и как можно быстрее создать все условия, включая законодательную базу, для проведения новых выборов на пост президента.

Тихановская подчеркнула, что результаты "реальных, честных и прозрачных" президентских выборов "будут безоговорочно приняты мировым сообществом".

Напомним, Светлана Тихановская выдвинулась в президенты после того, как ЦИК Беларуси по формальным причинам отказал в регистрации инициативной группе ее супруга. Белорусский блогер Сергей Тихановский был задержан в конце мая во время агитационного митинга жены и до сих пор находится под арестом.

Позже ЦИК Белоруссии отказал в регистрации экс-банкиру Виктору Бабарико и бывшему послу РБ в Соединенных Штатах Валерию Цепкало. Один из них также арестован и обвиняется в финансовых махинациях, другой еще до выборов был вынужден покинуть страну вместе с детьми и сейчас дает интервью за рубежом.

На следующий день после выборов, состоявшихся 9 августа, Тихановская, отказавшись признавать их результаты, выразила намерение подать жалобу в ЦИК. Зайдя в здание, она пропала на несколько часов. Позже появилось видеообращение, в котором она объявило о вынужденном отъезде в Литву.

14 августа Тихановская обратилась к мэрам белорусских городов с призывом выступить в качестве организаторов мирных акций, а затем объявила о создании координационного совета для организации трансфера власти в стране.

Накануне у стелы "Минск - город-Герой" состоялась протестная акция, которая, по оценкам наблюдателей, стала наиболее масштабной в истории современной Белоруссии. В ряде источников появились сообщения о том, что в манифестации участвовали не менее 200 тыс. человек. Соратница Тихановской Мария Колесникова обратилась к Лукашенко с призывом уйти в отставку.


Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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