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Соратница Тихановской призвала Лукашенко покинуть пост
16.8.2020 20:34
Фото: censor.net
Мария Колесникова
Соратница бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и член объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова потребовала от главы государства Александра Лукашенко покинуть пост.
С таким заявлением она выступила на сегодняшнем митинге оппозиции в Минске.
Видеозапись, сделанная на марше "За свободу!" во время выступления Марии Колесниковой, появилась на Youtube-канале издания Tut.by. Как заявила соратница Светланы Тихановской, главное требование протестующих — отставка "бывшего президента".
По словам Колесниковой, "двадцать шесть лет кошмара должны закончиться". Представительница оппозиции, в прошлом входившая в команду арестованного экс-банкира и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, заявила, что Лукашенко "утопил страну в насилии".
В белорусских СМИ отмечается, что сегодняшний митинг в Минске собрал около 200 тыс. человек. Участники акции заполнили площадь Независимости, собравшись у Дома правительства. Часть манифестантов перед этим прошли по столичным улицам от стелы "Минск - город-Герой".
Ранее посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня первым из глав дипмиссий выступил в поддержку участников протестных акций, которые продолжаются в Минске и других белорусских городах уже почти неделю - с 9 августа. Дипломат в своем обращении подчеркнул, что шокирован сообщениями о пытках и избиениях задержанных манифестантов в родной стране.
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