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В Белоруссии возбудили уголовное дело против Цепкало


15.8.2020 20:24
В Белоруссии возбудили уголовное дело против ЦепкалоФото: baltasi.ru

В отношении бывшего претендента на пост главы Белоруссии Валерия Цепкало возбудили уголовное дело. Ранее политик покинул страну, выехав в Россию вместе с детьми. Накануне президентских выборов из Белоруссии уехала и его супруга, являющаяся соратницей Светланы Тихановской.

В интервью РИА Новости Валерий Цепкало подтвердил сведения о том, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело. По словам бывшего белорусского посла в Соединенных Штатах, он уже якобы объявлен в розыск. Цепкало пояснил, что сам видел документы, из которых следует, что против него ведется расследование в рамках уголовного дела.

Ранее ЦИК Белоруссии отказался регистрировать Цепкало в качестве кандидата на пост президента, забраковав значительное количество собранных за него подписей. Вскоре после этого оппозиционер выехал в Россию вместе с детьми и начал активно давать интервью о ситуации в Белоруссии.

Супруга бывшего дипломата Вероника Цепкало после объединения оппозиционеров совместно с Марией Колесниковой из команды Виктора Бабарико поддерживала кандидатку на пост главы государства Светлану Тихановскую. После выборов Цепкало обратилась к мировой общественности с призывом признать ее избранным президентом Белоруссии.

По последним данным, Валерий Цепкало сейчас может находиться на территории Украины, а его супруга - в Подмосковье.

Автор: Злата Богатова

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