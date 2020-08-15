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Японцев возмутила российская юбилейная монета
15.8.2020 16:42
Фото: piv-bank.ru
В Японии с возмущением отреагировали на выпущенную в России юбилейную монету достоинством в пять рублей.
Изображение, связанное с Курильской десантной операции периода войны с Японией, вызвало резкую критику у читателей газеты Hokkaido Shimbun.
Монета изготовлена из недрагоценного металла. На ее обороте можно увидеть изображение стелы советским воинам — освободителям Курильских островов, которая установлена в городе Петропавловске-Камчатском.
Большая часть комментаторов, отреагировавших на публикацию о новой монете в японской газете, были настроены крайне негативно. Читатели призывали правительство отреагировать на подобные действия российской стороны.
Пользователи также говорили о том, что Москва "и не собиралась возвращать" Токио так называемые "северные территории", поэтому японцам стоит прекратить с Россией любого рода экономическое сотрудничество.
Ранее японский император Нарухито покаялся за Вторую мировую войну.
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