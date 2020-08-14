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Японский император покаялся за Вторую мировую войну
09:17
Фото: thr.com
Император Японии Нарухито сегодня выразил глубокое раскаяние по поводу прошлого его государства в период Второй мировой войны
Эти слова прозвучали во время траурного мероприятия в память о погибших в ходе войны. Церемония транслировалась в Сети и эфире телевизионных каналов.
Как подчеркнул в своей речи Нарухито, современная Япония сейчас с глубокой скорбью вспоминает о погибших в годы войны и их семьях. На протяжении семидесяти пяти лет со дня окончания войны государство "живет в мире и процветании". Однако когда в Японии думают "о полном бедствий" пути народа, возникают поводы для раздумий, подчеркнул император.
Япония раскаивается в прошлом, надеясь, что в будущем ужасы войны никогда не повторятся. Как заявил император, он продолжает молиться "о мире во всем мире и дальнейшем развитии" его страны. Заговорив о новой напасти — пандемии коронавирусной инфекции, с которой сейчас столкнулось человечество, император выразил надежду на то, что мир совместными усилиями сможет преодолеть это бедствие.
Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ подтвердил клятву его государства никогда больше не принимать участия в войне. Речь об этом шла в Токио, где состоялось мемориальное мероприятие, приуроченное к 75-й годовщине капитуляции страны во Второй мировой войне.
Сегодня, 15 августа, в Японии отмечается 75-ю годовщина дня, в который император Хирохито, внуком которого является Нарухито, официально объявил о выходе страны из Второй мировой войны, т.е. капитулировал перед Союзниками. Соответствующий приказ датирован 14 августа, но японские армии продолжали капитулировать еще на протяжении месяца - до 12 сентября.
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