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Россиян могут за год полностью обеспечить вакциной от коронавируса
08:36
Фото: livejournal.com
Жителей России могут за год в достаточном объеме обеспечить вакциной от коронавирусной инфекции, заявил в интервью агентству ТАСС Александр Гинцбург, который возглавляет Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи.
По словам руководителя института, речь идет о периоде от 9 до 12 месяцев.
Как пояснил Александр Гинцбург, необходимое для жителей России количество вакцины от коронавируса COVID-19, которую ранее разработали специалисты центра, удастся произвести в течение года.
Глава НИЦЭМ отметил, что препарат будут производить сразу на трех предприятиях. В ближайший месяц-полтора на каждой из этих площадок предполагается выпустить уже порядка миллиона доз вакцины. К концу года ежемесячно будет производиться по два миллиона доз.
Первой вакцине от коронавируса, разработанная НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, дали название "Спутник V". Препарат был официально зарегистрирован 11 августа.
Ранее были опубликованы результаты социологического опроса, согласно которым лишь четверть российских врачей (24,5%) выразили согласие сделать прививку от коронавирусной инфекции. Как показало исследование, которое проводил сервис "Справочник врача", медики заявили, что еще не располагают достаточными данными об эффективности препарата (66%) или их смущает "слишком короткое время", потребовавшееся на создание вакцины.
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