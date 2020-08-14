Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россиян могут за год полностью обеспечить вакциной от коронавируса

08:36

Фото: livejournal.com



Жителей России могут за год в достаточном объеме обеспечить вакциной от коронавирусной инфекции, заявил в интервью агентству ТАСС Александр Гинцбург, который возглавляет Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи.



По словам руководителя института, речь идет о периоде от 9 до 12 месяцев.



Как пояснил Александр Гинцбург, необходимое для жителей России количество вакцины от коронавируса COVID-19, которую ранее разработали специалисты центра, удастся произвести в течение года.



Глава НИЦЭМ отметил, что препарат будут производить сразу на трех предприятиях. В ближайший месяц-полтора на каждой из этих площадок предполагается выпустить уже порядка миллиона доз вакцины. К концу года ежемесячно будет производиться по два миллиона доз.



Первой вакцине от коронавируса, разработанная НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, дали название "Спутник V". Препарат был официально зарегистрирован 11 августа.



Ранее были опубликованы результаты социологического опроса, согласно которым лишь четверть российских врачей (24,5%) выразили согласие сделать прививку от коронавирусной инфекции. Как показало исследование, которое проводил сервис "Справочник врача", медики заявили, что еще не располагают достаточными данными об эффективности препарата (66%) или их смущает "слишком короткое время", потребовавшееся на создание вакцины.



Автор: Злата Богатова

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